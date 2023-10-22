Как США отреагировали на ракетный удар России по "Новой почте" на Харьковщине: заявление посла

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар оккупантов по терминалу "Новой почты" в селе Коротич Харьковского района, где, по последним данным, погибли шесть человек, еще 16 — получили ранения.

Об этом она написала в соцсети X (Twitter).

"Снова ужасные кадры российской агрессии против гражданского населения в Украине — ракетный обстрел почтового отделения в Харькове унес жизни 6 человек, еще больше получили серьезные ранения. Пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир. Соединенные Штаты поддерживают Украину в ее стремлении привлечь Россию к ответственности", – говорится в сообщении.

Напомним, в ОВА рассказали о состоянии пострадавших в результате удара оккупантов терминала "Новой почты" в Харьковской области.

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