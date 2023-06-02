В США отреагировали на заявления прекратить огонь в Украине: "Иллюзорный потемкинский мир"

В Соединенных штатах Америки отвергли призывы других стран к прекращению огня в Украине. Говорят, это может привести к иллюзорному миру.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет The Washington Post.

По словам Блинкена, призывы к перемирию или о территориальных уступках Украины помогут российскому диктатору Владимиру Путину оправдать вооруженную агрессию, поэтому он отверг любые призывы к уступкам.

Блинкен отверг любые призывы к уступкам Украины по формулам "земля в обмен на мир". Он предупредил, что такие перспективы будут представлять собой иллюзорный так называемый "потемкинский мир".

"Прекращение огня, которое просто заморозит имеющиеся линии на месте — и позволит Путину укрепить контроль над захваченной территорией, отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать — не является справедливым и крепким миром. Он узаконит захват Россией земель. Он вознаградит агрессора и накажет жертву", – сказал госсекретарь.

Блинкен добавил, что такие перспективы будут представлять собой иллюзорный так называемый "потемкинский мир".

Напомним, что Соединенные штаты Америки продолжают предоставлять Украине вооружение. В частности, у президента Джо Байдена растет желание пересечь "красные линии".

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