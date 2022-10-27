В США ответили на угрозы России сбивать спутники в космосе

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил на угрозы России сбивать спутники в космосе. Он подчеркнул, что если это произойдет, то США отреагируют.

Об этом пишет Reuters.

Кирби отметил, что США отреагируют на любую атаку на свою инфраструктуру. Он не уточнил, как именно Штаты планируют ответить России. Кирби добавил, что общедоступная информация свидетельствует о том, что россияне пытались применить противоспутниковые технологии.

Угрозы России уничтожать спутники из-за войны против Украины

Российский террористический режим угрожает миру уничтожать спутники, поскольку их снимки позволяют Украине сопротивляться оккупантам.

Эксперт-аналитик по космической деятельности Андрей Колесник рассказал, что Россия действительно может сбивать спутники. Но тогда у нее могут возникнуть конфликты с государствами, которым принадлежат эти спутники.

Украинские волонтеры приобрели доступ в базу данных спутниковых снимков компании "ICEYE" более чем на год, что позволяет военным планировать оперативные операции. Министр обороны Резников подчеркнул, что за два дня пользования спутником было обнаружено более 60 единиц боевой техники оккупантов.

Читайте также: