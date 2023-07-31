В США ответили на ядерные истерики Медведева и пригрозили России "серьезными последствиями"

В Белом доме подвергли критике заявление представителя кремлевского режима Дмитрия Медведева, который угрожает применить ядерное оружие, если Украина во время контрнаступления освободит свои территории от оккупантов.

Об этом пишет CNN.

В понедельник спикер Совета национальной безопасности назвал эту риторику "безрассудной и безответственной".

"До сих пор США не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Применение ядерного оружия в Украине или где бы то ни было — было бы катастрофическим для мира и имело бы серьезные последствия для России", — сообщили в Белом доме.

В США подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией с ядерным оружием РФ. Президент США Джо Байден в июле заявил, что не верит в то, что Россия применит ядерное оружие.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Украина проведет успешное контрнаступление и освободит свои территории от российских кафиров, то страна-террористка применит ядерное оружие. Это уже не первая истерика представителя кремлевского режима. Он регулярно угрожает нашему государству и миру "ядерным апокалипсисом".

Ранее сообщалось, что Россия переместила первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь.

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