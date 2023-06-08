В США озвучили потери России за последние полгода войны против Украины

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила о том, что российская оккупационная армия за последние полгода войны против Украины потеряла 100 тысяч оккупантов. Она подчеркнула, что раньше все думали, что у РФ "вторая армия мира", однако это не так.

Об этом она сказала во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, пишет "Укринформ".

Кортни Остриен подчеркнула, что война России против Украины стала не только стратегическим, но и военным провалом.

"Россия часто утверждала, что имеет вторую по силе армию в мире, и многие верили в это. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине", — сказала она.

Остриен считает, что действия российских окупантов "являются примером провала, даже несмотря на то, что Москва наносит Украине разрушительный, бессмысленный и беспричинный вред".

"По оценкам, потери российских войск только за последние шесть месяцев составили более 100 тыс. человек", – сказала представительница США при ОБСЕ.

Она добавила, что РФ сейчас находится в гораздо худшем положении по сравнению с ситуацией, которая была до 24 февраля 2022 года. Это касается военного, геополитического и экономического положения.

Остриен осудила атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины. Подрыв Каховской ГЭС она назвала еще одним трагическим результатом неспровоцированного, полномасштабного вторжения России в Украину.

"Именно потому, что у нас нет иллюзий по поводу устремлений Путина, мы считаем, что предпосылкой для содержательной дипломатии и реального мира является более сильная Украина, способная сдерживать и защищаться от любой предстоящей агрессии. Соединенные Штаты приветствуют любую инициативу, которая поможет посадить президента Путина за стол переговоров для участия в конструктивной дипломатии, если это поможет найти путь к справедливому и продолжительному миру в соответствии с принципами Устава ООН", — сказала она.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По данным Генштаба, общие боевые потери России к утру 8 июня составляют 212 760 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 730 российских захватчиков.

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