В США считают, что переговоры с Москвой возможны только в условиях Киева.

В США озвучили, что готовы к переговорам с Россией. Однако только на основе "формулы мира".

С таким заявлением выступила заместитель Государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, только после того, как Россия учтет все 10 пунктов "мира", озвученных президентом Украины Владимиром Зеленским, переговоры смогут состояться.

"Украинская сторона предложила план по достижению мира по десяти пунктам. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали", — заявила заместитель Государственного секретаря США по политическим. дел Виктория Нуланд в интервью российскому агентству ТАСС.

Нуланд убеждена, что "если Россия перестанет воевать, война закончится, а если Украина перестанет воевать, закончится Украина".

Напомним, Китай не будет предлагать откровенно пророссийский сценарий урегулирования войны между РФ и Украиной . В Пекине готовится "гибридный" план с учетом требований обеих сторон военного конфликта.

В то же время в Офисе президента Украины считают, что Россия разговорами о готовности к мирным переговорам пытается отвлечь внимание от мобилизации, накопления сил и затормозить передачу военной помощи Украине.

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