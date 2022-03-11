В США подчеркнули, что Россия занимается ложью и дезинформацией, а Путин не заинтересован в серьезной дипломатии

В США подчеркнули, что Россия занимается ложью и дезинформацией, а Путин не заинтересован в серьезной дипломатии

Гаррис не выразила оптимизма по поводу того, что Москва в настоящее время стремится к дипломатическому решению.

Соединенные Штаты привержены поиску дипломатического решения ситуации в Украине, но президент страны-агрессора Владимир Путин не заинтересован в серьезной дипломатии.

Об этом заявила вице-президент США Камала Гаррис, сообщает CNN.

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"С самого начала Соединенные Штаты искренне пытались участвовать в дипломатии. Из всего, что мы знаем и чему были свидетелями, Путин не показывает никаких признаков участия в серьезной дипломатии", — заявила Гаррис, добавив, что Россия занимается ложью и дезинформацией и США уже давно это определили.

Она отметила, что по мере продолжения дипломатических усилий Россия должна отвечать за свои действия.

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"Мы считаем, что дипломатия – это путь к решению этих вопросов… Это должно сосуществовать с нашим обязательством обеспечить прочность наших союзов, и что должны быть серьезные последствия и ответственность за то, что делает Россия", – резюмировала она.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина "никогда" не станет победой для российского президента Владимира Путина, отправившего воевать войска РФ против Украины, где они убивают гражданских людей и уничтожают инфраструктуру.

ТСН.ua

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