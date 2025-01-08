В США повторно рассмотрят резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом

Проект резолюции отмечает, что Россия систематически нарушает права человека, совершает массовые убийства, похищение детей, разрушение инфраструктуры и целенаправленные атаки на гражданских.

Новый 119-й Конгресс США начал свою работу по рассмотрению законодательных инициатив, связанных с войной в Украине. В первую неделю сессии в Палату представителей был повторно внесен проект резолюции, призывающей признать действия Российской Федерации против Украины геноцидом.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Эта инициатива была представлена ​​двухпартийной группой членов Конгресса, свидетельствующей о консолидированной поддержке Украины со стороны американских законодателей. Посольство Украины в США активно сотрудничает с конгрессменами и организацией Ukraine House, которые вместе с другими 20 участниками поддерживают резолюцию.

Проект резолюции отмечает, что Россия систематически нарушает права человека, совершает массовые убийства, похищение детей, разрушение инфраструктуры и целенаправленные атаки на гражданских. Законодатели призывают мировое сообщество признать эти преступления геноцидом, а виновных привлечь к ответственности.

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"Спасибо конгрессменам за внесение этой важной резолюции! Все преступления РФ должны найти отражение в американском законодательстве, чтобы обеспечить наказание российских преступников и предотвратить такие ужасающие преступления в будущем", — написала Маркарова.

Напомним, парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой сочла действия России геноцидом украинского народа и необходимость деколонизации РФ.