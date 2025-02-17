В США предлагают ввести в Украину миротворцев из двух неевропейских стран – The Economist

Американцы предлагают другой вид миротворческих сил, которые бы разместились вдоль возможной линии прекращения огня в качестве своего рода буфера.

Чиновники США выдвинули идею размещения вдоль возможной линии прекращения огня в Украине военных из неевропейских стран, в том числе из Китая и Бразилии.

Об этом сообщает The Economist.

Авторы статьи напомнили, что Франция предложила развертывание европейских войск, которые будут находится далеко за линией фронта в Украине и не обязательно будут обязаны присоединиться к любой будущей войне.

Американские официальные лица предлагают другой вид миротворческих сил, включая неевропейские страны, такие как Бразилия или Китай, которые разместились бы вдоль возможной линии прекращения огня в качестве своего рода буфера.

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Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал европейцам, что одни только европейские силы будут менее эффективными для сдерживания России от нападения.

Издание обратило внимание, что Россия выступает против любого развертывания иностранных войск в Украине, "поэтому Трампу придется заставить Путина".

Напомним, накануне в статье Associated Press говорилось, что группа европейских стран тихо работает над планом отправки войск в Украину для помощи в обеспечении любого будущего мирного соглашения с Россией.