В США придумали странный аргумент не давать ВСУ дальнобойные ракеты для F-16 – Defense Express

Озвученные в СМИ мнения чиновников США о том, что ВСУ не смогут эффективно использовать крылатые ракеты AGM-158 JASSM из-за отсутствия преимущества в воздухе – очередной формальный повод не поставлять Украине дальнобойное вооружение.

Об этом пишет Defense Express.

"Похоже, что должностные лица в США решили продвигать еще одну формальную причину, почему еще нет "зеленого света" на дальнобойные ракеты воздушного базирования для Украины, в то время как оборонное ведомство страны настаивает на передаче этого вооружения Украине", – говорится в публикации.

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Также отмечается, что для достижения хотя бы паритета с российской авиацией РФ необходимы десятки, если не сотни современных самолетов с новейшими средствами РЭБ и дальнобойными ракетами.

Кроме того, как пишет Defense Express, у ВСУ уже есть успешный опыт использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG и даже не из полученных F-16, а из советских бомбардировщиков Су-24М.

"И такой опыт должен быть серьезным аргументом в пользу того, почему Украина должна как можно быстрее получить в свои F-16 дальнобойные крылатые ракеты JASSM, включая разрешение бить ими по объектам, расположенным непосредственно на территории РФ", – резюмировали в Defense Express.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не предоставляют разрешение Украине на удары по военным целям вглубь России, поскольку это не будет означать "перелом хода событий".

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