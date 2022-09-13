В США прогнозируют, что россияне будут дальше отступать из Украины — Washington Post

Украинские Вооруженные силы провели успешное наступление на Харьковщине и выгнали россиян из многих населенных пунктов.

И это не конец, прогнозируют в Соединенных Штатах. Представители американской разведки не исключают, что после успешного контрнаступления ВСУ российские войска будут вынуждены отдать и другие захваченные территории.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Официальные лица Запада заявляют, что украинское контрнаступление может стать поворотным моментом в войне и усилить давление на Кремль, чтобы в Москве призвали дополнительные силы, если надеется предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ.

Всего за несколько дней украинские военные освободили почти всю Харьковскую область, которую российские оккупанты заняли с начала войны. Быстрота отступления, вероятно, ошеломила российских военных и командиров, пишет WP со ссылкой на официальных лиц.

"Россияне в беде. Вопрос в том, как россияне будут реагировать. Их слабые места были обнажены, у них нет больших резервов живой силы или техники", – заявил американский чиновник.

Чиновники отмечают, что украинские защитники продвигаются вперед осторожно и закрепляют свои успехи. Но оккупационные войска, похоже, признали, что им не хватает оружия и живой силы, чтобы удержать недавно деоккупированные города и села на северо-востоке страны. Отмечается, что некоторые российские войска бросили танки, бронетранспортеры и убегавшие боеприпасы.

"Будут ли эти достижения постоянными, зависит от последующих действий России, особенно от того, совершит ли президент Владимир Путин военный призыв или прикажет послать подкрепление с других мест, чтобы компенсировать значительные потери в Украине", — говорится в материал.

Успехи ВСУ вселяют новый оптимизм по поводу того, что украинские войска смогут отвоевать еще больше территорий в ближайшие недели и потенциально вытеснить россиян из земель, которые они удерживают с начала войны.

"Безусловно, это военная неудача. Я не знаю, можно ли назвать это большим стратегическим поражением на данный момент", — сказал американский чиновник.

Впрочем, отмечает, пока рано говорить о том, что ситуация полностью изменилась в пользу Киева, а что тяжелые бои, скорее всего, продолжатся.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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