В США прокомментировали контрнаступление ВСУ: довольны ли результатами у Байдена

В Белом доме подтвердили, что оккупанты построили "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия".

В США заявили, что Вооруженные силы Украины во время контрнаступления обладают боевой мощью, которую еще не привлекали к боевым действиям.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он подтвердил информацию, которая ранее распространялась в украинских и западных СМИ, что оккупанты построили "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия". Это, собственно, и замедляет контрнаступательную операцию Украины.

"Они пытаются выбрать момент, чтобы привлечь эту боевую силу, когда она будет иметь максимальное влияние на поле боя. Но, в конце концов, это решение, которое они примут. И именно в тот момент, когда они примут это на себя, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления", — сказал он, добавив, что США и Украина находятся в тесном контакте.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

По данным Инстита изучения войны (ISW), на всех участках фронта идут жестокие бои. Вооруженные силы Украины контратакуют под Бахмутом Донецкой области, а оккупанты перебрасывают силы под Авдеевку. Так, геолокационные кадры за 21 июля показывают, что ВСУ продвигались вдоль трассы E40 (Бахмут-Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки, что в 11 км к северо-западу от города.

Тем временем Зеленский объяснил медленное продвижение контрнаступления. По его словам, ВСУ продвигается медленнее, чем рассчитывали, потому что операция началась позже, чем первоначально предполагалось.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Тссс... Когда контрнаступление?! В Минобороны сказали ВСЕ!

Читайте также: