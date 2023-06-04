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В США прокомментировали предстоящее контрнаступление ВСУ: "Украина вернет стратегические территории"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В США прокомментировали предстоящее контрнаступление ВСУ: "Украина вернет стратегические территории"

Салливан прокомментировал контрнаступление ВСУ. / Фото: Associated Press

В США считают, что Украина преуспеет на поле боя.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ. Он считает, что это будет удачной операцией, и Украина вернет себе стратегически важные территории.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Салливан считает, что в результате контрнаступательных действий Украина вернет себе стратегически важные территории. Советник Байдена отмечает, что считает, что эта операция будет успешной.

"Сколько именно территории и, в каких местах – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы добьются успеха в этом контрнаступлении", — считает Салливан.

В США считают, что успех в контрнаступлении будет оказывать значительное влияние на вероятные переговоры между Украиной и Россией.

"Президент Зеленский сам сказал, что эта война завершится в конечном счете по дипломатическому пути", — считает Салливан.

Напомним, в Минобороны заявили, что Украина не будет объявлять о начале контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на фронте.

Также экс-руководитель Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012) генерал Дэвид Петреус считает, что контрнаступление украинских войск будет стремительным, а его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия понесет масштабные потери. .

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Дата публикации
Просмотры
1214
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