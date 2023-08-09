В США прокомментировали возможность мирных переговоров между Зеленским и Путиным: условия

В США считают, что Путин не отказался от идеи оккупировать Украину.

В США считают, что решение о начале мирных переговоров между Россией и Украиной может принимать только президент Зеленский. Там подчеркнули, что сначала страна-агрессор должна вывести свои войска из оккупированных регионов.

Об этом сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер, пишет "Укринформ"

В США прокомментировали возможные планы ОАЭ организовать встречу глав Украины и России на климатической конференции COP28 в Дубае.

"О любой встрече между Президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы четко дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров", — объяснил спикер Госдепа.

Мэтью Миллер отметил, что Украина неоднократно говорила, что готова к мирным переговорам, однако кремлевский режим категорически отказывается выводить войска и заканчивать войну.

"Владимир Путин не отказался от своих империалистических целей, не отказался от убеждения, что Украина, по его словам, не настоящая страна. И он не вывел свои войска с территории Украины", — пояснили в США.

Напомним, во Франции заявили, что страны Запада и Глобального юга объединились для достижения мира в Украине.

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