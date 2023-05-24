В США раскрыли, когда начнутся учения украинских военных на танках Abrams

Украинцы уже в скором времени начнут 10-недельные учения на американских танках Abrams. После этого бойцы вместе с танками прибудут в Украину.

Ожидается, что США начнут тренировать украинцев на танках Abrams "приблизительно на следующей неделе".

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, пишет "Голос Америки".

Отмечается, что на этой неделе в Германию на обучение прибудут около 250 украинских военных. Они будут тренироваться на 31 танке Abrams, доставившемся в Германию в начале месяца. Американские официальные лица говорят, что другая партия 31 танка M1A1 Abrams сейчас находится на ремонте в Соединенных Штатах и прибудет в Украину к осени.

Ожидается, что обучение в Германии будет продолжаться около 10 недель. В это время украинские военные научатся управлять и маневрировать танками в общевойсковом бою, а также обслуживать эти танки.

По словам Райдера, структура курса будет подобна предыдущим тренировкам под руководством США на бронированных боевых машинах Bradley и машинах Stryker, которые были предоставлены Украине в начале этого года.

Следует отметить, что танки Abrams были долгожданным дополнением к техническому разнообразию ВСУ. Прочная броня и турбинный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил делают их намного совершеннее советских танков, которые до сих пор использовала Украина.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин ранее сообщил, что Украина получит танки Abrams в начале осени, когда военные завершат обучение по управлению ими.

Сейчас США подвергают модификации танки Abrams, которые планируют передать Украине, чтобы некоторые высокотехнологичные детали не могли попасть в руки россиян. В Пентагоне было принято решение заменить их на другие компоненты.

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