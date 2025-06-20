В США рассказали, как Украине победить в войне с Россией

ВСУ на фронте / © ТСН.ua

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Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес считает, что Украина может изменить ход войны, если сконцентрирует свои усилия на уничтожении логистических центров, штабов и других ключевых объектов тыла российской армии.

Об этом он заявил в эфире телемарафона в слоте 1+1.

По словам военного эксперта, самым эффективным способом противодействия численному преимуществу России являются удары по местам сосредоточения техники, линиям снабжения, логистическим пусковым установкам, а также по пунктам управления. И сделать это, по его мнению, возможно с помощью украинских дронов и высокоточного оружия.

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«Это таргетинг на их ячейки, чтобы протирать логистические пусковые установки, линии логистические… Чтобы не давать России поддерживать такое нашествие», — отметил Ходжес.

Он также упомянул многочисленные инциденты на территории РФ — взрывы на полигонах, аварии поездов, — и предположил, что за этим могут стоять украинские силы. В то же время генерал подчеркнул: скорых перемен на фронте не будет, но стратегические удары могут постепенно подорвать потенциал врага.

Кроме ударов по тылам, Ходжес обратил внимание на необходимость качественного реформирования украинской армии. По его мнению, ВСУ должны превратиться в институционную структуру, где каждый военнослужащий будет обучен, экипирован и получит поддержку боевого коллектива.

«Граждане должны знать, что их сыновья и дочери в ВСУ получат надлежащую подготовку, будут в исправном коллективе, будут иметь все необходимое для службы», — подчеркнул он.

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В завершение Ходжес подчеркнул: доверие общества к армии и стратегическая эффективность ВСУ являются ключом к победе в этой войне.

Напомним, по мнению заместителя командира 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины долговременный мир в Украине наступит тогда, когда изменится режим в России или РФ распадется на несколько других государств и уже не будет угрожать нашему государству.