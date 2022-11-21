В США рассказали, какую сумму военной помощи получила Украина, и заверили в дальнейшей поддержке

В Пентагоне подчеркнули, что поддержка Украины – это международная задача.

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Соединенных Штатов Америки военную помощь более чем на $20 млрд. В Пентагоне подчеркнули, что США продолжат поддержку Украины сколько это потребуется.

Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Индонезии.

"Мы предоставили более 20 млрд долларов помощи Украине. И мы продолжим поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется", — сказал министр.

Глава Пентагона также акцентировал внимание на успехах военных ВСУ в войне против российской агрессии и добавил, что задача партнеров – помогать Украине, а задача Украины – отвоевывать оккупированные территории.

Военная помощь Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины США и западные партнеры активно оказывают военную помощь Украине.

США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят в ближайшие недели.

Нидерланды выделят более 25 млн. евро в поддержку Вооруженных сил Украины.

А в Литве подтвердили передачу Украине еще 12 бронетранспортеров М113.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что Украина получит новый пакет военной противовоздушной помощи, которая будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подтвердил, что Украина получила два зенитно-ракетных комплекса Crotale и две реактивные системы залпового огня LRU.

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