В США рассказали об успехах ВСУ на Бахмутском направлении и о потере техники — CNN

Украинские силы имеют успехи в районе Бахмута, хотя встретили большее, чем ожидалось, сопротивление российских войск в своей первой попытке прорвать российские линии на востоке страны за последние дни, и понесли потери в тяжелой технике.

Об этом сообщили CNN двое высокопоставленных чиновников США.

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Один американский чиновник заявил, что ВСУ понесли потери, включая поставленные США бронемашины MRAP.

Украинским войскам удалось разбить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако российские войска, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказывали "жесткое сопротивление", их силы вкопались в оборонительные линии, которые в некоторых районах имеют глубину в несколько слоев и обозначены минными полями.

Оба источника в США говорят, что потери не повлияют на более масштабное запланированное украинское контрнаступление.

На этой неделе официальные лица рассказали, что «формировочные» операции, в ходе которых Украина проверяла позиции России на уязвимость, длились почти две недели. «Существенное усиление боевых действий» в начале этой недели стало сигналом для официальных лиц, что контрнаступление, вероятно, набирает обороты, сказал высокопоставленный чиновник НАТО. Но обрушение плотины Каховской ГЭС, затопившее территории Херсонщины, может осложнить планы Украины.

Украинская военная разведка заявила, что рано утром во вторник российские террористы произвели внутренний взрыв на Каховской ГЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что издание The Washington Post со ссылкой на четырех должностных лиц в ВСУ, говоривших на условиях анонимности, сообщило о начале контрнаступления ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что группа членов Палаты представителей США усиливает давление на администрацию Байдена по отправке Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

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