В США рассказали, получит ли Украина самолеты F-16 с возможностью нести ядерное оружие

США не стремятся к эскалации российской агрессии против Украины, тем более чтобы она перешла в ядерное противостояние, поэтому Украина получит самолеты F-16 без модификации, которые способны нести ядерное оружие.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Reuters.

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, ранее заявившего о якобы "опасности" передачи Украине самолетов F-16, поскольку одна из модификаций способна нести ядерное оружие.

"Цель предоставления современным истребителям – помочь Украине защитить себя, защитить свое воздушное пространство и свою территориальную целостность", – сказал Кирби.

Также Кирби прямо ответил Лаврову: "Если вы беспокоитесь об украинских военных возможностях, то вам следует забрать свои войска и покинуть Украину".

Кроме того, он заявил, что президент США Джон Байден последователен в том, что он не желает эскалации войны и точно не желает, что она переросла в ядерную.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заявил, что во время запланированного на лето контрнаступления Украина не будет использовать современных истребителей F-16, однако задействует все наземные вооружения.

Кроме того, мы ранее информировали, что отправка украинских пилотов за границу для обучения на современных истребителях F-16 будет происходить в несколько волн.

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