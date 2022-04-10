В США считают, что РФ потерпела стратегическое поражение в войне против Украины

В США считают, что РФ потерпела стратегическое поражение в войне против Украины

Украина никогда не будет подчинена России, считают в США.

Россия потерпела стратегическое поражение в войне против Украины. Назначение нового командующего Кремлем не будет иметь существенных результатов, однако это может привести к еще большей жестокости против гражданского населения.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет CNN.

"Никакое назначение любого генерала не может стереть тот факт, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине. Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент Путин", — сказал Салливан.

Однако Салливан предупредил, что США ожидают, что новый главнокомандующий будет совершать новые жестокие атаки на мирных жителей.

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большего того же на этом театре военных действий", — сказал Салливан.

Напомним, Путин назначил нового командующего войной в Украине. Им стал 61-летний генерал армии Александр Дворников, которого из-за жестокой тактики войны прозвали "сирийским мясником".

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