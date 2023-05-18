Следующие 5 месяцев войны – последний шанс для Украины: детали от Financial Times

Если за это время у ВСУ не будет успехов на фронте, Запад к осени может давить на Украину для начала переговоров.

Следующие пять месяцев войны в Украине могут стать последним шансом украинских войск переломить ход боевых действий полностью в свою пользу.

Об этом говорится в статье Financial Times со ссылкой на источники среди чиновников США.

"Некоторые союзники, поддерживающие регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающим для конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", – говорится в тексте материала.

Источники в администрации президента США Джо Байдена говорят, что союзники Киева начали опасаться, что вскоре достигнут максимума в вопросе военной помощи для Украины.

В статье отмечается, что утвержденных на сегодняшний день пакетов помощи для Украины должно хватить на период до пяти месяцев. В то же время, один из источников издания считает, что Запад сможет еще в течение двух лет сохранять поддержку на текущем уровне.

Автор статьи указывает – если украинские силы не добьются успехов на поле боя в следующие пять месяцев, то Запад к осени может начать "огромное давление" на Украину для начала переговоров.

Напомним, накануне издания Politico со ссылкой на помощника одного из конгрессменов США писало, что средства для финансирования вооружения и боеприпасов для Украины могут иссякнуть к середине лета. Авторы статьи отмечали, что в вопросе о дополнительном финансировании немало неопределенности.

В то же время бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер анонсировал, что в августе-сентябре американский Конгресс утвердит новый пакет помощи для Киева в размере около 60 млн долл.

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