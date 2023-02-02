В США считают, что ВСУ придется отойти от Бахмута перед российским наступлением, — Bloomberg

Западные эксперты говорят, что впереди несколько тяжелых недель для ВСУ.

Согласно оценкам американских и европейских официальных лиц, российское наступление на востоке Украины неизбежно, даже "при условии отказа Киева от дополнительных поставок оружия для собственного наступления на юге весной". Поэтому американские чиновники советуют украинским силам тянуть время и отойти от Бахмута, чтобы дождаться оружия и собрать ресурсы для весеннего наступления.

Об этом пишет Bloomberg.

"Ни одна сторона, скорее всего, не получит значительных успехов в войне. В ближайшем наступлении Россия менее вероятно будет двигаться с севера через Беларусь", — выразили мнение анонимные лица, на которых ссылается источник.

По словам чиновников, США советуют украинским силам тянуть время, чтобы позволить танкам и другому вооружению прибыть. Отступление из Бахмута не окажет значительного стратегического влияния на войну.

"Несмотря на то, что перечень уже присланных из США, Европы и других союзников вооружений — от боеприпасов до артиллерии и танков и систем противоракетной обороны большой дальности — помогает Украине сдерживать российские силы, этого недостаточно для наступления. Конфликт будет продолжаться по крайней мере в течение этого года, — добавляют источники.

По словам высокопоставленного американского чиновника, украинские войска, скорее всего, установят оборонные линии очень близко к месту, где сейчас проходит линия фронта.

Ожидается, что из Бахмута Россия будет продвигаться в Славянск и Краматорск.

"Ее войскам вряд ли удастся захватить всю восточную часть Донецкой области в ближайшее время, учитывая огромные размеры территории", — добавляют эксперты.

Также американский чиновник заявил, что Украина вряд ли сможет вернуть Крым в ближайшее время.

Однако если Украине удастся вернуть себе территорию на юге в районе Мелитополя и разделить российские границы между Крымом и востоком страны до конца лета, Киев создаст основу для нескольких трудных месяцев для Путина и его войск.

Также бытует мнение, что россияне учатся на ошибках.

"Россия отвела технику из районов, находящихся в пределах досягаемости дальнобойной артиллерии, построила больше оборонной инфраструктуры, такой как заграждения и траншеи в северном Крыму, и разместила больше мин. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, она также использует более короткие логистические линии", — передает издание.

Ранее украинские эксперты отметили, что Россия не сможет повторить такое же масштабное наступление на территорию Украины, как 24 февраля 2022 года, однако попытки захватить Донецкую и Луганскую области будут.

Также отмечалось, что в наступление, вероятно, пойдет легкая пехота с небольшим количеством тяжелой техники и преимущественно со стрелковым оружием.

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