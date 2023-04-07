В США считают, что за утечкой "секретных документов" о контрнаступлении стоят россияне — Reuters

Россия или пророссийские силы стоят за утечкой нескольких "секретных военных документов США ", опубликованных в социальных сетях.

Об этом сообщили Reuters три американских чиновника.

"Обнародованные документы были изменены, чтобы уменьшить количество потерь, понесенных российскими войсками, заявили официальные лица США", – пишет издание.

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Представители США говорили на условиях анонимности, учитывая щекотливость вопроса, отказались подробно обсуждать документы.

Пентагон отказался комментировать подлинность документов, распространяемых на сайтах, включая Twitter и Telegram, датированные 1 марта и имеющие грифы «Секретно» и «Совершенно секретно».

"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и Министерство обороны рассматривает этот вопрос", — сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх.

В документе, опубликованном в социальных сетях, говорится, что от 16 000 до 17 500 российских военных были убиты с момента вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Соединенные Штаты считают, что фактическая цифра намного выше, примерно 200 000 россиян убитыми и ранеными, говорят официальные лица.

Тем не менее, утечка документов произошла на фоне предположений о том, какие наступательные действия могут попробовать Киев и Москва на втором году войны. Однако они не содержат никакого понимания военных планов Киева.

Кремль и посольство России в Вашингтоне отказались прокомментировать ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что засекреченные военные документы, подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы на этой неделе в социальных сетях.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник Офиса президента Михаил Подоляк считает, что так называемая "утечка секретных документов" относительно украинского контрнаступления является обычным блефом со стороны России.

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