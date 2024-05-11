В США сделали тревожное заявление о наступлении России на Харьков

Соединенные Штаты Америки ожидают, что агрессор Россия усилит свое наступление в Украине. В частности, в Харьков и области. Впрочем, Вашингтон сомневается в значительных территориальных достижениях Москвы.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, наступление российской армии на Харьковском направлении было ожидаемым. США сотрудничали с Украиной, чтобы помочь ему подготовиться.

"Вполне возможно, что Россия продолжит продвижение в ближайшие недели, но мы не ожидаем значительных территориальных прорывов, и со временем помощь со стороны США позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года", — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома выразил мнение, что Москва может увеличить интенсивность атак на этом участке фронта в ближайшие недели с целью "создания буферной зоны вдоль украинской границы". Впрочем, добавил он, "США обеспечивают Украину необходимым, чтобы отразить эти атаки".

"Возможно, россияне готовятся к более масштабному наступлению на Харьков. Есть тревожные признаки того, что Россия готовится применить дальнобойный огонь в пределах досягаемости Харькова. Они не стали бы этого делать, если бы не думали о нападении непосредственно на город", — заявил Кирби.

Ситуация возле Харькова

Накануне в украинском Министерстве обороны сообщили, что утром 10 мая армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области. Произошло сражение. ВСУ задействовали резервы.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал наступление российской оккупационной армии в Харьковской области, где враг пытается расширить операции против Украины и заявил об усилении обороны на этих направлениях.

Тем временем в ISW рассказали, какие селения оккупировали россияне на этом участке фронта. В частности, геолокационные кадры подтверждают, что российские войска захватили Бдительную и продвинулись к югу от населенного пункта.

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