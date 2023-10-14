В США сделали заявление о наступлении русской армии

Новое наступление россиян на Донбассе – возле Лимана и Авдеевки – не стало сюрпризом для США. Более того, Вашингтон уверен, что ВСУ отразят атаку оккупационной армии.

Об этом заявил координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", — подчеркнул Кирби.

По словам Кирби, Москва не принимает во внимание жизнь собственных солдат "добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей". Между тем, Украина, отметил он, "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным", — подчеркнули американское чиновник.

Кроме того, отметил представитель Белого дома, подобная атака армии РФ показывает, что "Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры для сохранения нашей поддержки".

Напомним, Россия пошла в масштабное наступление на Авдеевку Донецкой области. Бои не утихают уже несколько дней. Российская армия усилила обстрелы и пытается наступать с помощью бронированной техники. Враг хочет взять город в окружение.

Впрочем, известно, что россияне активизировали штурмы не только у Авдеевки. Оккупанты возобновили наступление на Лимано-Купянском направлении. Войска РФ наращивают интенсивность обстрелов и наносят авиаудары.

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