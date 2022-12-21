В США сообщили, получила ли уже Россия баллистические ракеты из Ирана

Штаты внимательно следят за ситуацией вокруг потенциальных поставок ракет РФ из Ирана.

Пока нет подтверждений, что Иран передал стране-агрессору Российской Федерации баллистические ракеты собственного производства, которые оккупанты планируют использовать для обстрелов Украины.

Об этом рассказал координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во время пресс-брифинга.

В США продолжают пристально смотреть за ситуацией вокруг возможных поставок.

"Мы знаем, что проходят дискуссии о потенциальной передаче баллистических ракет. Мы не видели, чтобы это подтвердилось, по состоянию на данный момент, но следим за этим очень внимательно", — сказал он.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Россия планирует передать Ирану "современные военные компоненты" в обмен на сотни беспилотников.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что у россиян осталось очень мало ракет, их хватят на 3-4 атаки. В то же время агрессор договаривается с Ираном о поставках ракет.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России новую партию дронов — 250 Shahed-136.

ООН официально заявила, что начала исследовать передачу иранских беспилотников в Россию.

Но в МИД Украины отмечают, что ООН не спешит отправлять миссию в Украину для изучения применения Россией иранских дронов.

США ввели санкции против России за использование иранских беспилотников.

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