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В США состоится украинско-американская конференция по оружию: Ермак рассказал детали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В США состоится украинско-американская конференция по оружию: Ермак рассказал детали

Палата представителей США в Вашингтоне / Фото: Associated Press

По поручению Зеленского состоялась международная конференция по военной индустрии и собственному производству.

В скором времени в США состоится украинско-американская конференция по оружию. Соглашения о конференции состоялись между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

“Об этом не только мы говорим, об этом говорят и страны, с которыми у нас сегодня партнерские и дружеские отношения. Когда что-то случается – это невозможно, чтобы вы получили помощь на 100%, которая вам нужна. Именно поэтому мы по поручению президента сегодня провели международную конференцию по военной индустрии и собственному производству. Сегодня это один из главных наших приоритетов и очень поддерживается партнерами, мы договорились с Соединенными Штатами, президент Зеленский с президентом Байденом, что очень скоро состоится конференция в Соединенных Штатах украинско-американская по оружию”, — подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что в Конгрессе заявили, что прекращение помощи Украине будет "ошибкой целого поколения".

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Дата публикации
Просмотры
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