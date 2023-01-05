В США спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война в Украине, и назвали нюансы

В ближайшие месяцы ожидаются сложные бои.
США полагают, что война России против Украины не закончится в ближайшие месяцы. Важным нюансом этого является то, что оккупанты постоянно штурмуют Бахмут, чтобы прорваться в Краматорск и Славянск.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
В США считают, что Россия и дальше будет предпринимать попытки оккупировать как можно большую территорию Украины и происходящее в Бахмуте можно ожидать и на других линиях фронта.
"Бои все еще достаточно горячие. То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать и на других участках фронта, что бои будут продолжаться в ближайшие месяцы", — заявил анонимный чиновник.
Война России против Украины
Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Диктатор Путин в тот же день объявил о проведении так называемой "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины". С того времени оккупанты постоянно штурмуют Украину и наносят ракетные удары по мирным городам.
5 января кремлевский диктатор в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной при условии, если наше государство откажется от своих территорий.
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