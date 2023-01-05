В США спрогнозировали, сколько еще будет продолжаться война в Украине, и назвали нюансы

США полагают, что война России против Украины не закончится в ближайшие месяцы. Важным нюансом этого является то, что оккупанты постоянно штурмуют Бахмут, чтобы прорваться в Краматорск и Славянск.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

В США считают, что Россия и дальше будет предпринимать попытки оккупировать как можно большую территорию Украины и происходящее в Бахмуте можно ожидать и на других линиях фронта.

"Бои все еще достаточно горячие. То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать и на других участках фронта, что бои будут продолжаться в ближайшие месяцы", — заявил анонимный чиновник.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Диктатор Путин в тот же день объявил о проведении так называемой "специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины". С того времени оккупанты постоянно штурмуют Украину и наносят ракетные удары по мирным городам.

5 января кремлевский диктатор в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной при условии, если наше государство откажется от своих территорий.

Читайте также: