В США спрогнозировали, сможет ли Украина вернуть Крым и ОРДЛО

В США спрогнозировали, сможет ли Украина вернуть Крым и ОРДЛО

Украина сможет вернуть временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и Крым.

Ведь ВСУ удалось выиграть битвы за Киев и Харьков.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью " Европейской правде".

Квин отметила, что США всегда считали ОРДЛО и Крым частью Украины и не признавали их незаконную аннексию.

"Украина уже откинула россиян от Киева, от Харькова. Поэтому не лишено логики предположения, что она отбросит россиян и из других оккупированных регионов. При этом мы, оказывая Украине безопасность, не обсуждали каким-либо образом использование предоставленного оружия в отношении Крыма и Донбасса, не ставили условий на этот счет", — подчеркнула Кристина Квин.

Дипломат также добавила, что США работают над тем, чтобы предоставить Украине необходимое оружие.

Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.

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