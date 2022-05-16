В США спрогнозировали, сможет ли Украина вернуть Крым и ОРДЛО

Украина сможет вернуть временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей и Крым.
Ведь ВСУ удалось выиграть битвы за Киев и Харьков.
Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью " Европейской правде".
Квин отметила, что США всегда считали ОРДЛО и Крым частью Украины и не признавали их незаконную аннексию.
"Украина уже откинула россиян от Киева, от Харькова. Поэтому не лишено логики предположения, что она отбросит россиян и из других оккупированных регионов. При этом мы, оказывая Украине безопасность, не обсуждали каким-либо образом использование предоставленного оружия в отношении Крыма и Донбасса, не ставили условий на этот счет", — подчеркнула Кристина Квин.
Дипломат также добавила, что США работают над тем, чтобы предоставить Украине необходимое оружие.
Напомним, в Херсонской и Николаевской оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление.
Читайте также:
- Оккупанты за сутки убили троих мирных людей на востоке Украины, тела еще троих обнаружили под завалами Северского лицея
- На Запорожье украинские защитники ведут активную маневренную оборону и наносят контрудары.
- В разведке рассказали, сколько российских танкистов сдалось в плен в Украине