В США стартовали учения украинцев на истребителях F-16 — Пентагон

Украинские пилоты проходят обучение на самолетах также в Европе.

В США уже началась подготовка украинских пилотов на истребителях F-16. Кроме того, учения украинские военные проходят и в Европе.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

"Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские пилоты проходят обучение на самолетах в Европе. В общем, наше государство получит истребителей от Нидерландов, Дании и Норвегии, объявивших о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.

"Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию", — отметили в Минобороны США.

Кроме того, Украина получит запасные запчасти к самолетам, поскольку без них истребители могут быть выведены из эксплуатации за несколько месяцев. В США планируется создать запас запчастей для самолетов на 90 дней.

"Мы не позволим этому произойти. И если другие страны не предоставят запасные части, мы найдем и предоставим их", — сказал Лапланте.

Напомним, что РФ обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине, поэтому ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

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