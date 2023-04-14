"В США – свой сценарий ведения войны": Жданов объяснил, почему не дают оружие для полного разгрома РФ

Эксперт объяснил, что Штатам нужно медленно, но максимально ослабить Россию путём доведения ее армии до краха.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Запад предоставляет Украине вооружение, равносильное силам оккупантов, которое позволяет лишь сдерживать их, но не дает возможности выйти на границы.

Об этом эксперт рассказал в своем видеоблоге.

"Мы являемся основной движущей силой в этой войне. Мы воюем за свои интересы. Западные партнеры участвуют в этой войне в виде поддержки нас, но при этом преследуют свои интересы", – отметил Жданов.

"О нашем главном спонсоре — США — у них свой сценарий ведения этой войны. И им не надо быстро, им надо медленно максимально ослабить РФ. А как можно максимально ослабить РФ? Надо перебить их армию, чем мы сейчас, кстати, и занимаемся. Мы фактически снижаем боевые потенциалы российской армии, мы доводим ее до состояния краха", – объяснил военный эксперт.

По его мнению, США позволяют президенту России Владимиру Путину полностью исчерпать военный потенциал его государства.

"Вот когда он его исчерпает, тогда наступит коллапс в системе обороны и в военной машине РФ. Мы их разгромим в конечном счете на поле боя. Путину уже будет просто нечего выставить на поле боя. Вот тогда будет наша победа", – прогнозирует Жданов.

Он добавил, что, к сожалению, украинцам приходится вести боевые действия "в тех возможностях, которые нам дают партнеры". Эксперт выразил надежду, что государство извлечет из этого "исторический урок в том плане, что тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую".

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал четыре составляющие, необходимые Украине для успешного контрнаступления. Однако двух элементов – хорошей погоды и достаточного количества оружия – на сегодняшний день не хватает для активных действий.

Комментируя вопросы вооружения, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что государство получает оружие от партнеров, однако есть задержки. Кроме того, "еще не все партнеры откликнулись".

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