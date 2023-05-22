В США впервые отреагировали на ситуацию в Белгородской области: "Агрессором является Россия"

В США подчеркнули, что не вмешиваются в операции, проводимые Украиной.

В Государственном департаменте США отреагировали на ситуацию в Белгородской области. Там подчеркнули, что у них нет достоверной информации об этом событии и добавили, что единственным агрессором в войне является Россия.

Об этом во время брифинга сказал спикер Госдепа Мэттью Миллер.

Спикер Государственного департамента отказался комментировать происходящее на Белгородщине. Он подчеркнул, что у него "нет информации о действиях на местности".

Миллер добавил, что США запрещают использование своего оружия на территории РФ, объяснив, что именно Россия начала войну против Украины.

"Мы четко прояснили украинцам, что мы не даем возможностей и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну, Россия продолжает нападать на гражданских. Россия целится в школы, больницы и гражданскую инфраструктуру. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия", — сказал он.

Ситуация в Белгородской области: что известно

В понедельник, 22 мая, российские добровольческие формирования — легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что заходят на территорию своего государства в Белгородскую область. Целью такой операции они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль украинской границы, чтобы прекратить постоянные обстрелы Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к операции российских добровольцев.

Россияне сообщили, что освободили несколько населенных пунктов и будут продолжать очищать Россию от кремлевского режима.

Читайте также: