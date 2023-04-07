В США высказались о сроках контрнаступления Вооруженных сил

Вашингтон и союзники будут поддерживать Украину.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется в ближайшие недели.
Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke, пишет Tagesschau.
По его словам, Вашингтон вместе с другими союзниками обязались поддерживать Украину в защите ее независимости, территориальной целостности и суверенитета.
"Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", — высказался Блинкен.
Он подчеркнул, что решение о возвращении временно аннексированного РФ Крыма должен быть принят президентом Владимиром Зеленским.
"Украина – демократия. Президент Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", – отметил госсекретарь.
Напомним, президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, руководитель военной разведки Кирилл Буданов анонсировали уже вскоре активные наступательные действия ВСУ. Они не исключают, что война завершится победой Украины в этом году. Все, о большом контрнаступлении ВСУ читайте в материале ТСН.ua.
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