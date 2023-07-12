В США высказались о военной помощи Южной Кореи для Украины

США не намерены препятствовать решению Южной Кореи обеспечить поддержку Украины, включая военную помощь, и всегда поддержат шаги в этом направлении.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер во время брифинга.

"Я скажу, что мы будем приветствовать решение любой страны оказать поддержку – будь то поддержка в сфере безопасности, экономическая поддержка или другая помощь Украине ", — заявил Миллер, прокомментировав возможность поставки летальной помощи Украине со стороны Южной Кореи.

В то же время представитель Госдепа подчеркнул, что передача военной помощи Украине – это суверенное решение каждого государства.

Напомним, Сеул пока не решается поставлять летальное оружие Украине, но пообещал оборудование для разминирования и машины скорой помощи. Южная Корея предоставляет Украине новый пакет нелетальной помощи. По информации Associated Press, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что его страна будет оказывать Украине дальнейшую гуманитарную и финансовую поддержку.

В конце мая 2023 издание WSJ сообщало, что Южная Корея передаст Украине сотни тысяч артснарядов через США. Получила ли Украина эти снаряды, пока неизвестно.

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