В США высказались по поводу контрнаступления ВСУ: Украина самостоятельно принимает решение

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение по контрнаступательным операциям с целью деоккупации территорий военное руководство Украины принимает самостоятельно.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Украина должна принимать решение о том, как она может наиболее эффективно защититься от российской агрессии и вернуть захваченную у нее территорию", — подчеркнул Блинкен.

По его словам, при необходимости Соединенные Штаты готовы предоставить свои советы и поддержку Украине. Однако важные решения о проведении контрнаступательных действий с целью деоккупации захваченных Россией территорий принимает Украина сама.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на "слитый" в Сеть секретный военный документ Пентагона сообщило, что в Вашингтоне не верят в успешное контрнаступление ВСУ. В США считают, что украинские военные могут "значительно отставать" от начальных целей ожидаемого контрнаступления. Причина этого – проблемы ВСУ с накоплением войск, боеприпасов и техники.

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