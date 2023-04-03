В США заговорили о контрнаступлении ВСУ и озвучили сроки его начала

В США считают, что Россия тоже пытается наступать.

В США считают, что ВСУ начнут весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, пишет "Укринформ".

Постпред США в ООН подчеркнула, что именно Украина определяет тактику действий и время проведения контрнаступления.

"Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели", — подчеркнула чиновница.

Джулианн Смит добавила, что Россия также сейчас пытается наступать, однако оккупанты вероятно не будут иметь значительных успехов.

Напомним, Владимир Зеленский уверен, что Украина освободит свои территории, а оккупантов предупредил, если они не хотят быть уничтожены во время контрнаступления, "у них еще есть время уйти".

Также глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает невысокой вероятность того, что Украине удастся отвергнуть все российские силы за пределы своей территории в этом году.

Читайте также: