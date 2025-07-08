В США заканчиваются ракеты Patriot: The Guardian рассказывает, что это значит для Украины

ЗРК "Patriot". / © AFP

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Соединенные Штаты в настоящее время имеют лишь около 25% перехватчиков Patriot, необходимых для выполнения всех военных планов Пентагона. Значительное истощение запасов, в частности после опрокидывания систем на Ближний Восток, заставило администрацию Трампа приостановить последние поставки ракет в Украину.

Об этом пишет издание The Guardian.

Угроза дефицита критически важных боеприпасов вызвала озабоченность в Пентагоне — настолько, что заместитель министра обороны Стивен Файнберг распорядился временно остановить передачу вооружений, чтобы провести внутреннюю проверку.

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Решение о временном прекращении, как утверждают четыре источника, принималось с учетом выводов системы отслеживания запасов боеприпасов, действующей под эгидой Объединенного комитета начальников штабов США. Она показала, что уровень имеющихся ракет ниже минимального, рекомендованного для стратегических операций.

Истощение запасов началось еще при администрации Байдена, когда США интенсивно оказывали военную помощь Украине. Новый виток обострения произошел на фоне сделок в Йемене и Израиле, где США разместили еще больше систем Patriot.

Ситуация стала критической после решения Трампа провести удар по ядерной инфраструктуре Ирана — тогда для ответного перехвата было выпущено около 30 ракет. После этого в офисе замминистра обороны Элбриджа Колби подготовили записку с вариантами сокращения поставок, которая и попала в руки Файнберга.

Несмотря на то, что Колби критиковали за приоритетное внимание к угрозе Китая, по словам источников, окончательное решение принял именно Файнберг, а министр обороны Пит Хегсет его подписал.

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Это произошло в момент, когда Украина больше нуждалась в оружии: Россия начала масштабную воздушную кампанию, а ВСУ испытывают острую нехватку как высокоточного вооружения, так и базовых боеприпасов.

Кроме того, у Украины нет возможности напрямую закупать ракеты у производителей, ведь такие контракты обычно выполняются только после того, как заказ выполнит Пентагон — первоочередной клиент оборонных компаний США.

Решение президента Дональда Трампа разрешить частичное возобновление поставок оборонных боеприпасов в Украину, вероятно, связано с его разочарованием во Владимире Путине. В понедельник Трамп раскритиковал российского лидера за неспособность способствовать завершению войны.

Белый дом и Пентагон подтвердили, что новые поставки вооружения уже согласованы по указанию Трампа, однако не уточнили, не нарушит ли эта партия критически низкий уровень запасов в США.

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"Операция "Полночный молот" доказала, что американские войска остаются сильными, как никогда. Президент Трамп стремится прекратить кровопролитие и приказал предоставить Украине дополнительные оборонные средства", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

По словам источников, хотя Трамп публично выражал обеспокоенность размером финансовой помощи Киеву, настоящей проблемой остается ограниченная способность американской оборонной промышленности быстро восстанавливать запасы.

В настоящее время США передают оружие Украине двумя путями: из составов Пентагона, а также через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), согласно которой Минобороны заключает контракты с производителями для поставки новой техники. Однако оба механизма оказались под угрозой из-за приоритетного направления ресурсов на внутреннее пополнение арсенала.

В частности, в новый пакет помощи вошли десятки ракет Patriot, ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, противотанковые ракеты Hellfire, высокоточные GMLRS для реактивной артиллерии и противотанковые пушки.

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Самый острый вопрос касается именно Patriot — США производят около 600 таких перехватчиков в год, в то время как Иран, по оценкам разведки, имеет более 1000 баллистических ракет, которые могут быть использованы против американских сил в случае возобновления конфликта с Израилем.