В США заявили, что Путину не удается захватить Украину и он начал угрожать странам Запада

В США заявили, что Путину не удается захватить Украину и он начал угрожать странам Запада

Если Россия все же нанесет удар по странам Запада, то получит немедленный ответ от НАТО.

Президент страны-агрессора Владимир Путин, развязавший войну в Украине, начал угрожать атаками и странам Запада из-за неудачных попыток Москвы захватить Украину.

Об этом заявила временно поверенный в делах США Кристина Квин в интервью 24 каналу.

"Прежде всего, я хочу сказать, что президент Путин начал угрожать атаками на страны Запада, поскольку удалось воспрепятствовать попыткам захватить Восточную и Центральную Украину", — заявила Квин.

По ее словам, Путин планировал захватить Украину через 10 дней, но столкнулся с сопротивлением украинских военных и территориальной обороны. Она уточнила, если Россия все же нанесет ракетный удар по странам Запада, то получит немедленный ответ от НАТО.

"Если президент Путин сделает хотя бы шаг на территорию НАТО, Североатлантический союз ответит. Мы отслеживаем ситуацию очень тщательно и надеемся, что Путин не предпримет такие действия", — подчеркнула представитель США.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что пока Владимир Путин остается у власти, Россия не пойдет ни на какие уступки Украине.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Путин уже политически проиграл войну в Украине, а в военном плане он ее не выиграет.

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