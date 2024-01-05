В США заявили, что Россия не достигла и уже не достигнет своих целей в Украине

Россия потерпела неудачу после того, как начала войну против Украины и надеялась о становлении контроля над всей страной.

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Об этом заявил спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер, информирует Голос Америки.

В Госдепе заявили, что российский диктатор Путин рассчитывал захватить Киев и установить контроль над Украиной.

"Это вполне понятно, что Россия потерпела неудачу. Наша оценка: они не могут захватить Киев. Путин не достиг и не сможет достичь своей конечной цели, которая состоит в том, чтобы покорить всю Украину", — отметил он.

Кроме того, Миллер заявил, что в США видят, как Украина строит свою экономику и армию, поэтому она способна "крепко стоять на ногах".

"Ситуация на поле боя будет очень тяжелой без дополнительной поддержки от США, и мы считаем, что нам нужно продолжать украинцев поддерживать, и мы думаем, что Конгресс, в конце концов, это сделает", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США опровергли информацию о намерениях утилизировать ракеты ATACMS.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты в США завершат обучение на F-16 до конца 2024 года.

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