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В США заявили, что Россия во время ракетных обстрелов не уничтожила Patriot, но вероятно повредила – CNN

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В США заявили, что Россия во время ракетных обстрелов не уничтожила Patriot, но вероятно повредила – CNN

Россияне охотились ракетами "Кинжал" исключительно на ЗРК Patriot

Официальные лица США эту информацию не комментировали.

Анонимный американский чиновник в комментарии журналистам сообщил, что 16 мая во время массированного ракетного обстрела россияне могли повредить ЗРК Patriot, но точно ничего не уничтожили.

Об этом пишет CNN.

По словам чиновника, США все еще оценивают степень повреждения системы. Это определит, нужно ли отводить систему полностью или просто отремонтировать ее на месте украинскими силами.

Официально в США отказались комментировать информацию о повреждении системы ПВО, подчеркнув, что журналисты должны обратиться за комментарием к украинским властям.

"Мы не можем это комментировать. Мы не будем комментировать российские источники", — заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Российское оккупационное Министерство обороны же заявило, что "цель террора реализована" и традиционно придумало себе "победы".

Напомним, Генштаб сообщил, что для нанесения ракетных ударов в ночь на 16 мая враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования ( С-400, "Искандер-М" ), из которых все было уничтожено нашими защитниками.

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Дата публикации
Просмотры
3263
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