В США заявили, что следят за передвижением войск РФ на границе с Украиной

В миссии США в ОБСЕ подчеркнули, что любые эскалационные действия со стороны РФ вызовут "большую обеспокоенность".
США ознакомлены с информацией о необычной военной активности Российской Федерации у границы с Украиной и внимательно следят за развитием ситуации.
Соответствующее заявление и.о. заместителя руководителя миссии США в ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер озвучила во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 ноября в Вене, сообщает "Укринформ".
"Нам известны публичные сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины. Я не могу говорить о российских намерениях, но мы, как всегда, внимательно наблюдаем за регионом", — указала она.
Розенсток-Силлер подчеркнула, что любые эскалационные или агрессивные действия со стороны РФ "будут вызывать большую обеспокоенность" у США.
"Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", — указала дипломат.
Она также напомнила, что продолжающаяся уже восьмой год российская агрессия в Украине унесла более 13 тысяч жизней, а десятки тысяч человек получили ранения. Еще около 1,6 миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами.
"Мы призываем Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины", — подчеркнула представитель миссии США в ОБСЕ.
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