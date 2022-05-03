В США заявили, что война в Украине грозит подорвать стабильность не только в Европе, но и во всем мире

В США заявили, что война в Украине грозит подорвать стабильность не только в Европе, но и во всем мире

В США заявили, что война в Украине может подорвать стабильность по всему миру

Война в Украине грозит подорвать стабильность не только в Европе, но и по всему миру. Он добавил, что риск конфликта между крупными странами увеличивается.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на слушаниях подкомитета Сената по ассигнованиям из оборонного бюджета, сообщает CNN.

"Российское вторжение в Украину грозит подорвать не только стабильность в Европе, но и глобальный мир", – отметил он.

По словам Милли, США находятся в критической и исторической геостратегической точке, когда американские вооруженные силы должны одновременно поддерживать постоянную боеготовность и модернизироваться.

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"Если мы этого не сделаем, то рискуем безопасностью будущих поколений", – добавил он.

Военачальник также заявил, что мир становится все более нестабильным. Он отметил, что риск серьезного международного конфликта между крупными странами растет.

В свою очередь президент США Джо Байден отмечает, что Россия – агрессор, а мир должен привлечь ее к ответственности.

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