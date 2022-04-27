"В СССР их бы расстреляли за такую войну": Арестович назвал темпы продвижения врага на востоке Украины

За время своего массированного наступления на Изюмском направлении с 4 апреля российские войска смогли продвинуться всего на 12-17 км.

Это говорит об абсолютном провале целей операции, которые стояли перед оккупантами.

Об этом в среду, 27 апреля, заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российской правозащитнику Марку Фейгину.

"В направлении Изюма, от Изюма к Краматорску, Славянску, скорее на Барвинково туда немного левее, продвинулись российские войска - заняли 20 километров квадратных. У нас же все люди любят впадать в панику, слезы, только потому, что "российские войска продвинулись на 20 км". Ну, давайте, я напомню советские нормы. Армейская операция. Это где-то 20 суток по продолжительности. Армия проводит 50-80 тысяч по советским нормам. И темпы продвижения за 20 суток - это, сейчас, конечно, такая глубина не работает, но в те времена это было 200-250 км. За 20 суток они должны были пройти 250 км в глубину, если это успешная операция, возьмем ее за единицу анализа.

Теперь мы берем, они приблизительно проводят там армейскую операцию. Она длится с 4 апреля на Изюмском направлении. За это время они продвинулись на 12–17 км. В Советском Союзе их расстреляли бы за такую войну. Это совершенно неуспешная операция. Просто публика этого не понимает, и нам приходится регулярно разъяснять.

Уважаемые граждане, успеваемость и неуспеваемость измеряется на войне не количеством занятых клеток. Как в шахматах, вы можете не занять ни одной ячейки, мат поставить и все. Даже не обороной и наступлением измеряется успеваемость. Потому что это виды боевых действий - нет никакой разницы, оборонять или наступать. А измеряется успеваемость уничтожением противника. Так вот мы в этом очень успешны. А низкие темпы продвижения показывают неуспех противника. Потому что они не выполняют целей операции - ни военных, ни политических, которые перед ними ставили. Вот и все", - объяснил Арестович.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 63-го дня войны

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