В Старобельске Луганской области в воздух взлетел очередной автомобиль с коллаборантом

В оккупированном Старобельске Луганской области взорвали автомобиль с местным коллаборантом.

Пока предатель жив, его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"В оккупированном Старобельске "добрые люди" взорвали автомобиль с местным коллаборантом — "начальником МРЭО". Он в больнице", — написал Гайдай.

Он убежден, что после этого оккупанты попытаются найти партизан, причастных к взрыву, однако им ничего не удастся.

"Наверное, орки сегодня по традиции начнут поисковые операции партизан, ничего не найдут, скажут, что коллаборант курил за рулем", — написал Гайдай.

Напомним, вечером 10 августа в Мелитополе тоже прогремели мощные взрывы, после которых загорелось захваченное оккупантами здание МВД.

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