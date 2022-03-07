В Старобельске местные жители сняли символику фейковой "ЛНР" и повесили флаг Украины: видео

Участие в акции приняло много людей.

В г. Старобельск Луганской области местные жители вышли на масштабную акцию. Они сняли с флагштока тряпку фейковой "ЛНР" и повесили украинское знамя.

Об этом в соцсетях сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

На видео видно, как в центре собралась толпа людей, сначала снявших тряпку фейковой "ЛНР", а затем на этом месте они повесили флаг Украины. Люди также исполнили национальный гимн. На видео видно, что возле флагштока в городе собралось много людей.

"Луганщина непокорена! Гимн, когда каждая рука по сердцу. Старобельск — нет слов. Все будет Украина!", — написал Гайдай.

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