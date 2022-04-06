В Ставропольском крае заметили аллею с убитыми на войне в Украине российскими ВДВшниками

Вся аллея состоит из свежих могил.

В городе Михайловске Ставропольского края местные жители заметили аллею с погибшими в Украине российскими солдатами.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

По словам мужчины, который снимал видео, погибшие - ВДВшники. Вся аллея состоит из свежих могил, в центре находится даже некий мемориал — по всей видимости, там похоронен кто-то из офицеров.

"Кладбище. Город Михайловск. Все пацаны — ВДВшники. А вот последний, по ходу, морпех", — прокомментировал мужчина крайнюю могилу.

Читайте также: