В Ставропольском крае заметили аллею с убитыми на войне в Украине российскими ВДВшниками

Вся аллея состоит из свежих могил.
В городе Михайловске Ставропольского края местные жители заметили аллею с погибшими в Украине российскими солдатами.
Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
По словам мужчины, который снимал видео, погибшие - ВДВшники. Вся аллея состоит из свежих могил, в центре находится даже некий мемориал — по всей видимости, там похоронен кто-то из офицеров.
"Кладбище. Город Михайловск. Все пацаны — ВДВшники. А вот последний, по ходу, морпех", — прокомментировал мужчина крайнюю могилу.
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