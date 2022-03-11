"В стене застряла одна из выпущенных ракет, которая не взорвалась": что происходит в интернате под Изюмом, который атаковала РФ

"В стене застряла одна из выпущенных ракет, которая не взорвалась": что происходит в интернате под Изюмом, который атаковала РФ

В результате обстрела никто не пострадал.

Интернат в Осколе под Изюмом в Харьковской области Россия обстреляла из "Града", а потом еще и атаковала с самолета. В стене заведения застрял боеприпас – одна из ракет не взорвалась.

Об этом сообщил директор областного департамента соцзащиты Юрий Шпарага.

По его данным, здание интерната в результате обстрела сильно повреждено. Там нет ни тепла, ни электроэнергии, ни воды. К счастью, люди не пострадали.

"Градом по психоневрологическому интернату…., но это еще не все…, здание атаковал военный самолет. Повреждено здание, отсутствует тепло, электроэнергия, вода, подопечные и персонал живы. В стене здания застрял боеприпас, одна из выпущенных ракет, которая не взорвалась. Речь идет об Оскольском психоневрологическом интернате в Изюмском районе Харьковской области. До войны это было лучшее учреждение подобного профиля в Харьковской области. Готовится эвакуация подопечных и персонала", — написал Юрий Шпарага.

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