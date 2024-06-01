В стиле пропаганды РФ: журналист Карлсон заявил о "предательстве США и исчезновении Украины"

Скандальный американский журналист и бывший ведущий Fox News Такер Карлсон сделал очередное заявление в духе кремлевской пропаганды. Так, он "спрогнозировал", что Украина якобы "перестанет существовать через 50 лет", а также обвинил власти США в "предательстве Украины".

Об этом пишет OBOZ.ua.

Свой "прогноз" Такер выздал во время беседы с сыном 45-го президента США Дональдом Трампом-младшим.

Карлсон, в частности, заявил, что на территории Украины через несколько десятков лет будут жить "мигранты из третьего мира".

"Они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет", – сказал Карлсон.

Также журналист заявил, что США "распродают" украинские территории "иностранным инвесторам" и что ни одно государство "не предало Украину так, как это сделали США".

Напомним, Такер Карлсон после интервью с Путиным трудоустроился в России – подробности.

Читайте также ведущие новости дня: