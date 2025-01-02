"В сто раз лучше, чем у нас": комбат Верес дал неожиданную оценку российских дронов

В новейшей электронной войне с применением дронов подразделения российских оккупантов, противостоящие батальону К-2, значительно лучше обеспечены, чем украинские бойцы.

Об этом сказал командир этого батальона, Герой Украины Кирилл Верес в интервью "Армія TV".

"По обеспечению – в сто раз лучше, чем у нас... У них все топово – топовое обеспечение от государства всем", — признался он.

При этом Кирилл Верес отметил, что внешне российский дрон, стандартно имеющий 10 дюймов и загруженный взрывчаткой 2-2,5 кг, возможно, выглядит страшненьким и даже безобразным, но "он летит".

"Пусть над ними смеются, но он летит на своих 17-20 км", — сказал он.

Также, по словам Вереса, россияне умело используют средства радиоэлектронной борьбы.

"Классно они умеют все делать... Первые два моих дрона полетают, потом они снимают чехлы, включают РЭБ", — подчеркнул он.

Комбат отметил, что из-за таких действий противника раз в несколько недель вынужден менять позицию операторов FPV-дронов.

“В начале войны с одной позиции мог полгода летать. Теперь нужно менять. Все считывают, сканируют. Мы перехватываем, они перехватывают. Война технологий, только бедная пехота от этого страдает”, — подытожил он.

Напомним, российские военные активнее используют дроны на оптоволоконном управлении, при этом не уделяя большого внимания потерям обычных FPV-дронов.

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