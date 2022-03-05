В столице Латвии улицу, где расположено посольство России, назовут "улицей Независимости Украины"

Таким образом, страна решила поддержать Украину.

В Риге, столице Латвии, решили назвать часть улицы, где расположено посольство РФ, "улицей Независимости Украины".

Об этом сообщила Рижская дума на официальной странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что таким образом страна решила поддержать Украину, которая защищается от нападений российских оккупантов.

"Чтобы выразить сильнейшую поддержку героической борьбе украинского народа, Рига переименует участок улицы Антонияса, на котором расположено посольство Российской Федерации в Латвии, в "улицу Независимости Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Вильнюсе решили переименовать улицу, где расположено посольство России. Ее назовут "улицей Героев Украины".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217,

боевых бронированных машин – 900,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО - 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед. (информация уточняется),

вертолетов – 31 (информация уточняется),

автомобильной техники - 374,

легкие скоростные катера - 2,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: